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Воронежские новости

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Первую официальную точку слива стоков открыли в Подгорном

Первую официальную точку слива стоков открыли в Подгорном

На Правобережных очистных сооружениях заработала новая официальная точка приема стоков. В компании рассказали, что решение открыть объект приняли после многочисленных обращений жителей микрорайона Подгорное.

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