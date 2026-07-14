Первую официальную точку слива стоков открыли в Подгорном

На Правобережных очистных сооружениях заработала новая официальная точка приема стоков. В компании рассказали, что решение открыть объект приняли после многочисленных обращений жителей микрорайона Подгорное.
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