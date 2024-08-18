Kuruma Fest 2024: легенды Страны восходящего солнца

Kuruma Fest проводится с 2019 года. Фестиваль этого года стал юбилейным — пятым по счету. Он собрал около 150 японских автомобилей разных марок и разных поколений, акцент был сделан на настоящие легенды и редкие модели.
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