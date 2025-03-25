В селе Верхнеспасское планируют построить школу за 750 млн рублей

24 марта завершился приём заявок на открытый конкурс по отбору организации, которая скорректирует проектную документацию и построит общеобразовательную школу на 250 ученических мест в селе Верхнеспасское Рассказовского муниципального округа.
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