Все долги отца Киркорова посчитали — одиночество довело до беды

Поклонники переживают за пожилого исполнителя. Бедрос Киркоров Anatoly Lomokhov/Global Look PressПока Филипп Киркоров снимается в кино в Сочи, его отец, оставшийся совсем один в столице, попал в неприятности.
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