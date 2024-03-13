По заветам профессора Преображенского. Каких гарантий требует от Запада президент России?

Сегодня в Кремле решили воспользоваться последним днём для проведения предвыборной агитации (с 15 марта стартует голосование, а 14-е — день тишины) для того чтобы обнародовать большое, программное интервью Владимира Путина по наиболее актуальным проблемам.
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