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Эндрю Корыбко: Все ждут ответа на вопрос, когда кончится терпние Путина и он нанесёт мощный удар

Эндрю Корыбко: Все ждут ответа на вопрос, когда кончится терпние Путина и он нанесёт мощный удар

  Не ждите радикальных действий со стороны Москвы в ответ на участие США во вторжении в Курскую область Российская служба внешней разведки (СВР) в газете «Известия» раскрыла, что «операция ВСУ в Курской области готовилась с участием спецслужб США, Великобритании и Польши.

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Комментарии
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Татьянка Яцук
да никто не нанесёт...
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10 час.
И
Иринушка
Поведение терпилы - самая серьезная провокация мировой и ядерной войны. У нас того и гляди будет катастрофа с АЭС. А мы все про терпимость и выражение озабоченности.....
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9 час.
Сергей Торопчин
Да боится Он
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1 час.

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