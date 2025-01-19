И вот уже «плакали всей маршруткой» превратилось в «плакали всем Шереметьево»

СТ

Сергей Туренко

Пока война с гейропейцами не закончится, нечего беглым делать в России. Пусть это будут хоть укропы, хоть наши беглые. Они для себя уже выбор сделали, вот и пускай с этим теперь и живут. Розовые трусики и бургеры для них намного лучше РОДИНЫ. И пускай их рупор в лице шушеры ввиде Монтян и Подоляки хоть укакаются, мы должны это переварить и выбросить в унитаз вместе с ними.