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И вот уже «плакали всей маршруткой» превратилось в «плакали всем Шереметьево»

И вот уже «плакали всей маршруткой» превратилось в «плакали всем Шереметьево»

Такое ощущение, что беглые украинские граждане, мыкаясь по Москве в поисках прибежища, случайно наткнулись на схрон заброшенный Жан-Жак, а там обнаружили склад оружия.

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Комментарии
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СТ
Сергей Туренко
Пока война с гейропейцами не закончится, нечего беглым делать в России. Пусть это будут хоть укропы, хоть наши беглые. Они для себя уже выбор сделали, вот и пускай с этим теперь и живут. Розовые трусики и бургеры для них намного лучше РОДИНЫ.  И пускай их рупор в лице шушеры ввиде Монтян и Подоляки хоть укакаются, мы должны это переварить и выбросить в унитаз вместе с ними.
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