Плющев о буллитах перед играми: «Предложу еще одну «реформу» – плей-офф перед стартом регулярки. Уверен, КХЛ подхватит идею – легче заниматься клоунадой, а не развивать хоккей»

Заслуженный тренер России Владимир Плющев высмеял идею президента КХЛ Алексея Морозова, предложившего проводить серию буллитов перед началом матчей.
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