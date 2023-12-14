Йеменские хуситы подтвердили атаку на контейнеровоз Maersk Gibraltar

marinetraffic.com/Juergen Braker Йеменские хуситы подтвердили информацию об атаке на контейнеровоз Maersk Gibraltar, который следовал из Омана в Саудовскую Аравию через Израиль, сообщил в четверг, 14 декабря портал Ynet со ссылкой на представителя повстанцев бригадного генерала Яхью Сариа.