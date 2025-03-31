ВСУ за сутки четыре раза пытались прорваться в Белгородскую область

Наиболее интенсивные бои развернулись в районе двух населенных пунктов: Поповка и Демидовка.Вчерашний день ознаменовался четырьмя попытками Вооруженных сил Украины (ВСУ) прорвать оборону на границе Белгородской области.
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