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В Новосибирске десятки домов остались без отопления в двух районах

В Новосибирске десятки домов остались без отопления в двух районах

Перед похолоданием в СГК решили устранить имеющиеся дефекты на тепловых коммуникациях.Десятки домов и социальных объектов остались без отопления в понедельник, 20 января в Новосибирске.

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