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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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В Кубке России пройдут 14 матчей, в одном из них очень низкий коэффициент на ТМ2.5 – всего 1.48

В четвертом раунде Пути регионов Кубка России встретятся команды из первой и второй лиг. Совсем небольшого количества голов ждут от игры «Амкара» и «Кубани» – лишь коэффициент 1.

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