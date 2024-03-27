Страна и люди
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Страна и люди

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Как изменится жизнь россиян в апреле

Как изменится жизнь россиян в апреле

Какие законы вступают в силу с 1 апреляАлександр Сухов/РИА Новости С 1 апреля некоторым категориям россиян проиндексируют пенсии, поменяются нормы перепланировки квартир, а власти смогут ограничивать время продажи алкоголя в барах, расположенных в жилых домах.

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