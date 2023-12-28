Бочкарев: Строительная отрасль Москвы в течение года динамично развивалась по всему направлениям

Годовой план ввода недвижимости был перевыполнен в полтора раза Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв сообщил о достижениях столичной строительной отрасли за текущий год.
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