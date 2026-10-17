С учетом сложной ситуации в мировой экономике Международному валютному фонду (МВФ) необходимо сосредоточиться на надзоре и кредитовании, заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на заседании Международного валютно-финансового комитета в Бангкоке.