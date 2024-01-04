Гибель лебедей на Караколе: в Мангистау проводят вакцинацию домашних птиц

В регионе в связи с выявлением случаев птичьего гриппа у лебедей проводят вакцинацию домашних птиц. Об этом сообщили в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира.
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