Путин поручил восстановить электро– и теплоснабжение в Московской и Херсонской областях

МОСКВА, 9 января, ФедералПресс. Президент России Владимир Путин заслушал доклады главы Подмосковья Андрея Воробьева и губернатора Херсонской области Владимира Сальдо на фоне нарушения электро– и теплоснабжения в регионах.
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