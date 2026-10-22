Краснодарский краевой суд назначил бывшему сотруднику МВД штраф в 200 тысяч рублей за попытку пересечь границу в Сочи, несмотря на действовавший до июля 2029 года запрет на выезд из-за допуска к гостайне.
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Свежие комментарии
- Не сажать же за э...
- ВТ Не сажать же за э...
- Ай да товарищ Ким...
Маразм полный! Просто пипец! Из России спокойно линяют вместе с гостайнами и чемоданами денег воры_госчиновники и катаются в отпуска во враждебные страны такие как Нарусева и т.п. Рак мозгов !!! Что там может знать бывший задроченный полицейский? Алё господин Президент....алё..алё...алё.................