Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Член болгарской общины заявил вынуждении страны поставлять оружие Киеву

Член болгарской общины заявил вынуждении страны поставлять оружие Киеву

Президент Болгарии Румен Радев был вынужден прозападными политическими силами страны снабжать оружием Украину, заявил РИА Новости председатель совета депутатов Голопристанского муниципального района Херсонской области и член болгарской общины Геннадий Недялков.

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