Президент Болгарии Румен Радев был вынужден прозападными политическими силами страны снабжать оружием Украину, заявил РИА Новости председатель совета депутатов Голопристанского муниципального района Херсонской области и член болгарской общины Геннадий Недялков.
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