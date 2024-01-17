Ветераны ВОВ и блокадники смогут два дня бесплатно проезжать по ЗСД

Для этого необходимо предъявить соответствующие документы кассиру-оператору пункта оплаты ЗСД. Ветераны Великой Отечественной войны, блокадники и сопровождающие их лица смогут бесплатно проезжать по Западному скоростному диаметру 18 и 27 января.
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