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На Среднем Урале с начала года потушили 9 га лесных пожаров

На Среднем Урале с начала года потушили 9 га лесных пожаров

В Свердловской области с начала года были потушены уже 6 лесных пожаров на площади 9 га. На сегодняшний день нет ни одного природного пожара в Уральском Федерального округе, заявил на пресс-конференции начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.

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