На Среднем Урале с начала года потушили 9 га лесных пожаров

В Свердловской области с начала года были потушены уже 6 лесных пожаров на площади 9 га. На сегодняшний день нет ни одного природного пожара в Уральском Федерального округе, заявил на пресс-конференции начальник департамента лесного хозяйства по Уральскому федеральному округу Олег Сандаков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии