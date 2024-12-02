В Роспотребнадзоре опровергли закрытие школ Смоленска

Ложные сообщения о таких мерах в восьми смоленских образовательных учреждений запустили по Сети Областное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека опровергло закрытие ряда школ на Смоленска на карантин по гриппу и ОРВИ.
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