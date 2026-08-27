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Арбитраж раскрыл подробности земельного спора «Брусники» и мэрии Сургута, документы по которому власти скрыли от СМИ

Арбитраж раскрыл подробности земельного спора «Брусники» и мэрии Сургута, документы по которому власти скрыли от СМИ

Стали известны подробности судебного разбирательства между администрацией Сургута и ООО «Брусника. Специализированный застройщик» по делу о прекращении действия разрешения на использование муниципального земельного участка.

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