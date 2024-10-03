Профессор перечислил инфекции, с которыми столкнулись осенью жители России

С наступлением холодов жители России становятся более уязвимы перед различными вирусами. Профессор МГУ Алексей Аграновский перечислил в интервью радио Sputnik, с какими инфекциями столкнулись россияне этой осенью.
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