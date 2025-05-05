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Льготный лизинг оживит рынок сельхозтехники

Льготный лизинг оживит рынок сельхозтехники

Минувший год для производителей сельхозтехники оказался не самым лучшим — из-за высокой ключевой ставки более чем на четверть упали продажи комбайнов, тракторов и оборудования, которое используют аграрии в своей работе, так как все это покупается в кредит.

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