Льготный лизинг оживит рынок сельхозтехники

Минувший год для производителей сельхозтехники оказался не самым лучшим — из-за высокой ключевой ставки более чем на четверть упали продажи комбайнов, тракторов и оборудования, которое используют аграрии в своей работе, так как все это покупается в кредит.
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