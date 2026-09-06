When Calls The Heart Star Kavan Smith Played A Key Villain On Supernatural

Before playing Lee Coulter on Hallmark's When Calls the Heart, actor Kavan Smith tormented the Winchesters as a deadly Supernatural villain.
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