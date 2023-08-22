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Азербайджан, Казахстан и Армения – хотели пойти против России из-за дружбы с Западом, но всё обернулось против них

Азербайджан, Казахстан и Армения – хотели пойти против России из-за дружбы с Западом, но всё обернулось против них

Друзей у нас всё меньше и меньше, зато иллюзий совсем не осталось. Даже организации, которые должны были формировать вокруг России не столько спасательный круг, сколько просто отсутствие явных врагов, и те не справились со своей функцией.

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