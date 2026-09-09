Беру печенье, шоколад и сливки: холодный шоколадный торт без выпечки и яиц — охлаждаю 6 часов для идеального вкуса

Что делать, когда надо приготовить настоящий домашний десерт, но не хочет возиться с выпечкой коржей? В таком случае рекомендую приготовить шоколадный торт без выпечки.
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