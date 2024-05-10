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Развода не будет: Джастин и Хейли Бибер сообщили, что ждут первенца

Развода не будет: Джастин и Хейли Бибер сообщили, что ждут первенца

Ребенок появится на свет в конце лета фото: Социальные сетиДождались: 30-летний Джастин Бибер и его 27-летняя жена Хейли скоро станут родителями! Музыкант и модель сообщили об этом в своих аккаунтах в социальных сетях, а представитель Хейли Бибер подтвердил СМИ, что девушка находится на шестом месяце беременности.

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