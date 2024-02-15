Братская ГЭС поставила новый рекорд по выработке энергии

14 февраля 2024 Братская ГЭС достигла выработки электроэнергии в 1,3 триллиона киловатт-часов. Об этом сообщили в Эн+, отметив, что показатель является рекордным среди всех гидроэлектростанций Европы и России.
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