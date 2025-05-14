Euroclear впервые сократила доходы от российских активов со времен «заморозки»

В первом квартале 2025 года международный депозитарий Euroclear получил 1,47 млрд евро в виде процентных доходов от инвестирования заблокированных российских активов, следует из отчетности финансовой организации.
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