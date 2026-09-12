On This Day, Sept. 12: Israeli troops leave Gaza Strip for 1st time since 1967 war

On Sept. 12, 2005, the last of Israeli troops left the Gaza Strip, as planned, and the Palestinians immediately reclaimed the area Israel had controlled since the 1967 war.
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