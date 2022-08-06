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Тото Вольфф: «В течение двух лет в «Ф-1» появится пять команд, способных выигрывать гонки – еще через три года они будут бороться за титул»

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф считает, что в ближайшие годы ситуация в «Формуле-1» выровняется и за победы начнут бороться до пяти команд.

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