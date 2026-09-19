Совет Федерации утвердил мониторинг цен на продукты с 2027 года

В 2027 году в России начнется мониторинг цен на 24 продукта питания. Это позволит государству реагировать на изменения без регулирования цен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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