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Царьград

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Совет Федерации утвердил мониторинг цен на продукты с 2027 года

Совет Федерации утвердил мониторинг цен на продукты с 2027 года

В 2027 году в России начнется мониторинг цен на 24 продукта питания. Это позволит государству реагировать на изменения без регулирования цен.

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