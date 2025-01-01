Кадры боевого применения ракеты Х-39 экипажем российского ударного вертолёта по позиции ВСУ у опоры Антоновского железнодорожного моста.
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Кадры боевого применения ракеты Х-39 экипажем российского ударного вертолёта по позиции ВСУ у опоры Антоновского железнодорожного моста.