Россия вводит биометрическую идентификацию для онлайн-кредитов 2025 года

В рамках комплексного законопроекта, направленного на борьбу с кибермошенничеством, который был внесен в Госдуму в феврале 2025 года, россиян могут обязать проходить биометрическую идентификацию при оформлении микрокредитов в интернете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)