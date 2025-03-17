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FinFax - Новости банков и вкладов

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Россия вводит биометрическую идентификацию для онлайн-кредитов 2025 года

Россия вводит биометрическую идентификацию для онлайн-кредитов 2025 года

В рамках комплексного законопроекта, направленного на борьбу с кибермошенничеством, который был внесен в Госдуму в феврале 2025 года, россиян могут обязать проходить биометрическую идентификацию при оформлении микрокредитов в интернете.

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