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В Глазовскую больницу пришел работать девятый медик из Кыргыстана

В Глазовскую больницу пришел работать девятый медик из Кыргыстана

Травматолог Адилет Мадышов приехал в республику всего месяц назад. «Меня пригласил еще один травматолог, который трудится здесь же– Санжар Бакашев, теперь мы работаем с ним в одном городе и принимаем больных в одном кабинете» - рассказал врач.

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