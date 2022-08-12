В Глазовскую больницу пришел работать девятый медик из Кыргыстана

Травматолог Адилет Мадышов приехал в республику всего месяц назад. «Меня пригласил еще один травматолог, который трудится здесь же– Санжар Бакашев, теперь мы работаем с ним в одном городе и принимаем больных в одном кабинете» - рассказал врач.