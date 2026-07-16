Новый премьер Украины — миллионер с элитными часами и зарубежными счетами

Почему Зеленский решил сменить премьер-министра Украины? Как бывший охранник стал главой «Нафтогаза» и кандидатом в премьеры? Какие связи с Тимуром Миндичем привели Корецкого в большую политику? И что говорят инсайдеры о будущем Кабмина после ухода Свириденко? Аналитики издания Говорит Европа разбирались.
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