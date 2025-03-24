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Царьград

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Портрет Трампа уберут из Капитолия Колорадо по просьбе республиканцев

Портрет Трампа уберут из Капитолия Колорадо по просьбе республиканцев

Портрет президента Дональда Трампа, вызвавший его недовольство, будет убран из законодательного собрания Колорадо по запросу республиканцев.

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