США вводят новые санкции против Турции за помощь России

Владимир Елкин

А наши воры-олигархи продолжают снабжать компании США стратегическими сырьевыми продуктами! Эту сволоту надо не просто лишить активов в России, им нужно отправить сталинские ледорубы! Только это остановит мразь, зарабатывающую на крови наших пацанов в военной форме"!