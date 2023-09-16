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США вводят новые санкции против Турции за помощь России

США вводят новые санкции против Турции за помощь России

Турция и США. Иллюстрация: Руйя аль-Ихбарийя США введут санкции в отношении еще 5 турецких компаний и одного турецкого гражданина в связи с нарушением российских санкций.

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Комментарии
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ВС
Вадим Скоробогатов
не получат по своей НАГЛОЙ РОЖЕ...Не успокоятся....НО ДОЖДУТСЯ бляди.
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22 час.
Евгений Благородный
Достали пиндосы со своими санкциями.  Пора им кислород перекрыть.
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19 час.
Владимир Елкин
А наши воры-олигархи продолжают снабжать компании США стратегическими сырьевыми продуктами! Эту сволоту надо не просто лишить активов в России, им нужно отправить сталинские ледорубы! Только это остановит мразь, зарабатывающую на крови наших пацанов в военной форме&quot;!
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17 час.

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