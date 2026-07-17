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ВОЗ: более 200 тыс. человек умерли от жары в Европе за 4 года

ВОЗ: более 200 тыс. человек умерли от жары в Европе за 4 года

Свыше 200 тыс. человек умерли от жары в Европейском регионе с 2022 по 2025 годы. Об этом рассказал региональный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по Европе Ханс Клюге 17 июля журналистам.

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