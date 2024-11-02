В первый день запуска системы бездокументационного подтверждения статуса участника СВО Военно-социальный центр Минобороны РФ собрал свыше 41 тысяч обращений военнослужащих и членов их семей

Основная часть обратившихся – это участники СВО, чьи данные содержатся в информационной базе. Остальные заявления находятся на рассмотрении, в том числе на проверке в соответствующих государственных органах власти.
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