Ефремов сыграет первую после колонии роль в кино

Актер Михаил Ефремов получил первую после освобождения из колонии роль в полнометражном фильме. Об этом стало известно на питчинге «Фонда кино» в Министерстве культуры, трансляция которого велась на сайте ведомства Народный артист исполнит роль в фильме «Отец.