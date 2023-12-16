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Депутат захотел запретить детское шампанское

Депутат захотел запретить детское шампанское

Лимонад с таким названием популяризирует среди несовершеннолетних этот алкогольный напиток, считает Султан Хамзаев Депутат Госдумы Султан Хамзаев собирается запретить название "детское шампанское", сообщает РИА Новости.

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