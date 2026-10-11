От чистки зубов до операции на сердце: как стоматология стала причиной тяжёлого диагноза

Чистка зубов — обычное дело, которое многие из нас посещают без особого волнения. Но для 48-летнего москвича эта процедура обернулась настоящим испытанием.
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