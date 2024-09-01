Бастрыкин поручил возобновить дело по факту задержания активистов в Петербурге

По указанию председателя Следственного Комитета России Александра Бастрыкина в Санкт-Петербурге вновь возбуждено уголовное дело о незаконном задержании активистов, ранее прекращенное по решению прокуратуры.
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