Песков: потенциал отношений России и Малайзии задействован не полностью

Малайзия является важным партнером России, потенциал взаимоотношений двух стран задействован далеко не полностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 сентября в ходе работы Восточного экономического форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии