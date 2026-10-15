Отметивший значительные успехи в футболе, шведский тренер Бу Юханссон скончался на 83 году жизни. Под его руководством сборная Дании дошла до четвертьфинала чемпионата мира 1998 года, а клубы «Эстер» и «Силькеборг» становились чемпионами своих стран.