Отметивший значительные успехи в футболе, шведский тренер Бу Юханссон скончался на 83 году жизни. Под его руководством сборная Дании дошла до четвертьфинала чемпионата мира 1998 года, а клубы «Эстер» и «Силькеборг» становились чемпионами своих стран.
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