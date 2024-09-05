Путин: противник ослабил себя на ключевых направлениях

По его словам, никаких действий по сдерживанию нашего наступления не идет Российские войска только ускорили наступательные операции, при этом в приграничных российских районах ситуация уже стабилизировалась, противника выдавливают.
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