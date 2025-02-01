Названы самые сложные для поступления вузы страны

Московский физико-технический институт (МФТИ) признали самым сложным для поступления вузом России. Об этом сообщается в «Мониторинге качества приема в вузы», опубликованном на сайте Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ).
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